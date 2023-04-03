Тест: только настоящий знаток узнает какие города России изображены на фото

Сегодня фотографиями с видами того или иного города никого уже не удивишь. Совсем иначе дело обстояло в девятнадцатом веке, когда появились первые в мире фотоснимки. Их создателем считается француз Жозеф Несефор Ньепс, который в юности готовился стать священником, но впоследствии изменил свое решение и выбрал карьеру военного. Выйдя в отставку, Ньепс стал заниматься научными исследованиями, в частности, совершенствовал способ плоской печати, или литографии, появившийся в 1796 году. Правда, для того, чтобы создавать такие изображения, были нужны художественные способности, которых у Ньепса не было. Тогда он начал задумываться над тем, как создать картинку с помощью других способов. Плодом долгих и упорных экспериментов Жозефа Несефора Ньепса стала первая в мире фотография - она была сделана в 1826 году, и, кстати, на ней был изображен городской пейзаж. Ньепс сфотографировал вид из окна своей мастерской. Несмотря на то, что метод первого в мире фотографа был очень грубым и несовершенным, именно благодаря ему сегодня мы имеем возможность фотографировать все, что душе угодно - от котиков до самих себя.

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