Тест: только настоящий фанат Юрия Никулина наберет максимальный балл

Вряд ли будет преувеличением сказать, что имя Юрия Никулина знакомо каждому - даже тем, кто не слишком хорошо разбирается в советском кинематографе. Большинство зрителей знают Юрия Никулина в первую очередь как комедийного артиста, однако в его творческой биографии было и немало серьезных драматических ролей. Жизнь легендарного советского актера и клоуна складывалась непросто - он принимал участие в Великой Отечественной войне, пережил блокаду. Несмотря на испытания, а может быть, и благодаря им Юрий Никулин всегда оставался оптимистичным и влюбленным в жизнь человеком. В интервью он признавался, что для счастья ему нужно очень немного - достаточно встретить на улице человека, который чему-то искренне радуется, и это сразу же вызовет в душе положительный отклик. Сам Никулин умел вызывать такой отклик в душах зрителей, не только тех, кто смотрел гайдаевские комедии, но и приходил на выступления в цирк. А еще Юрий Никулин был замечательным ведущим - когда по телевизору начиналась передача “Белый попугай” с его участием, взрослые и дети, что называется, прилипали к экранам.

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