Тест: только настоящий эрудит сможет ответить, что означают эти слова из словаря Даля

Словарь, созданный Владимиром Далем, по мнению многих исследователей, играет очень важную роль в русской культуре. Он стал настоящим национальным достоянием. Любопытно, что сам Даль был сыном датчанина, однако он всей душой любил Россию и стремился принести ей пользу своим трудом. Изначально он противопоставлял свой словарь тем словарям, которые издавались Российской академией. Он считал эти издания сухими и излишне официальными, поэтому задумал создать словарь толковый, то есть объясняющий слова на конкретных примерах. Кроме того, в самом названии труда Даля можно встретить эпитет «живой» — он указывает на то, что создатель намеренно отказался от заимствованных и калькированных слов, но включил в издание множество диалектного материала. Поскольку Даль был этнографом, он много путешествовал по стране и общался с носителями разных диалектов. Однако в отдельные диалектологические экспедиции он не ездил, но собирал местные словечки, пословицы и поговорки. Над созданием своего словаря он работал в одиночку и сделал его настоящей сокровищницей русского языка.

Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы угадать значение этих слов, включенных Владимиром Далем в свой словарь.