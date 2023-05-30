Тест: только настоящие интроверты смогут отыскать предметы на картинках

Противостояние экстравертов и интровертов можно назвать таким же вечным, как противостояние оптимистов и пессимистов. Хотя, вероятно, интроверты с удовольствием бы занимались своими любимыми делами, вместо того чтобы меряться личностными качествами, достижениями и т.д. Но даже если они выйдут из спора, за них его продолжат ученые. И они непременно найдут повод, чтобы представители этого типа могли собой гордиться. Например, психоаналитики из Йельского университета провели масштабное исследование, участие в котором приняли около тысячи желающих. Специалисты задавали участникам вопросы на тему эмоций и взаимодействия между людьми, основанных на известных наукчному сообществу фактах. Подразумевалось, что правильные ответы на вопросы есть, но участникам об этом известно не было. Затем ученые протестировали респондентов на их собственные личностные качества. Как оказалось, в подавляющем большинстве случаев правильные ответы давали интроверты, а также люди, чувствующие себя одинокими или обладающие низкой самооценкой. Таким образом, эксперты пришли к заключению, что интроверты проницательнее экстравертов.

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