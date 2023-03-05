Тест: только любители советского кино дополнят эти культовые фразы

Советский кинематограф подарил миру множество прекрасных картин - о добрых и верных людях, дружбе, любви… Правда, современные зрители редко задумываются о том, что большинство фильмов, снятых в СССР, было создано по госзаказу. Во вступительных титрах практически любой ленты можно было увидеть фразу: “По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию”. Снять фильм по собственному желанию режиссеры не могли - любую идею приходилось согласовывать с худсоветом, и если она казалась недостаточно соответствующей партийной линии, дорабатывать либо откладывать на полку. В 1950-1970-х годах госзаказ в сфере культуры достиг наибольшего размаха. Одна из важнейших задач была - повысить авторитет рабочего класса. Именно поэтому на экраны выходило множество фильмов о тружениках, рабочих и представителях крестьянских профессий. Достаточно вспомнить знаменитых “Девчат”, по сюжету которых действие разворачивалось в леспромхозе. Благодаря лирической и комедийной линии пропаганда не казалась прямолинейной, и “Девчата”, как и многие другие киноленты на подобную тематику, полюбились зрителям.

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