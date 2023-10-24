Тест: только истинный знаток Голливуда ответит, что за актер изображен на фото

Создание фильмов и сериалов — трудоемкий и длительный процесс. Над новыми хитами и блокбастерами работает огромное количество людей, и, кажется, каждый кадр должен быть безупречным. Однако время от времени даже большая команда кинодельцов допускает досадные огрехи, которые замечают только внимательные зрители. Например, киноманы углядели в новой экранизации «Маленьких женщин» современную бутылочку с водой, похожую на те, что берут с собой в спортзал. Действие романа и фильма, снятого на его основе, разворачивается в девятнадцатом столетии, поэтому такой аксессуар уж точно нельзя было назвать уместным в кадре. Самым нашумевшим киноляпом последних лет стал, конечно же, стаканчик из «Старбакс», появившийся в одной из сцен «Игры престолов». После победы над Королем Ночи и белыми ходоками герои устроили пир под сводами Винтерфелла. Рядом с Дейенерис в исполнении Эмилии Кларк дотошные зрители усмотрели тот самый стаканчик, породивший жаркие интернет-дискуссии. Возможно, зрители лишь посмеялись бы над этим ляпом, если бы не были огорчены сюжетными поворотами сериала и смертью полюбившихся персонажей.

Проверьте, насколько вы внимательный зритель. Взгляните на эти кадры и угадайте актеров, изображенных на них.