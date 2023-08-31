Тест: только истинные знатоки советского кино узнают авторов этих цитат

Советский кинематограф считается уникальным периодом. До сих пор современные режиссеры и актеры вдохновляются на работу, пересматривая картины прошлых лет. Причем, тогда постановщикам приходилось работать в условиях жесткой цензуры, под постоянным давлением чиновников. Но это не мешало им регулярно выдавать настоящие шедевры.

Еще одним парадоксом фильмов СССР является их актуальность в наши дни — они ни капли не устарели. Даже современная молодежь с удовольствием пересматривает картины Эльдара Рязанова и Владимира Меньшова, уморительные комедии Леонида Гайдая и работы Георгия Данелии. Каждый из них творил в своем неподражаемом стиле.

Эти проекты мгновенно становились народными, а фразы персонажей превращались в «крылатые». До сих пор россияне буквально каждый день говорят перлами из советских картин, иногда не отдавая себе в этом отчет.

И если зрители еще могут вспомнить, из какой ленты появилась та или иная присказка, то вот личность того, кто именно сказал ее в кадре, иногда превращается в загадку. Со временем герои путаются между собой, и выражения начинают приписывать совсем другим «экранным звездам».

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