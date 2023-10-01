Тест: только истинные знатоки смогут угадать культовые фильмы по эмодзи

Современный мир сложно представить себе без эмодзи. Они плотно вошли в нашу жизнь и превратились в культурный феномен. Группа Coldplay даже назвала один из своих треков не словом или словосочетанием, а набором символов. Показательным является тот факт, что в 2015 году издатели Оксфордского словаря впервые в истории выбрали не слово, а символ года. Им стал эмодзи, изображающий плачущего от смеха человечка. На официальном сайте словаря такое решение объяснили тем, что эмодзи в ушедшем году достигли пика своей популярности. Феномен эмодзи исследуют ученые из разных сфер науки. Например, лингвист Марсель Данези выпустил целую книгу, посвященную эмодзи, где, помимо прочего, перечислил их основные функции в переписке. Их всего три. Во-первых, с помощью эмодзи можно инициировать общение - при близких отношениях с человеком можно вовсе использовать их вместо приветствия. Во-вторых, уместным в конкретной ситуации символом можно общение завершить. И, наконец, в-третьих, эмодзи помогают восполнить пустоты в переписке и избежать неприятных пауз. А еще с помощью эмодзи можно развлекаться - например, угадывать по ним легендарные фильмы.

Показать полностью