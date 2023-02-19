Тест: только истинные киноманы смогут набрать максимальный балл

Фанаты кино выражают свою любовь самыми разными способами - кто-то делает косплеи на понравившихся персонажей, кто-то рисует их, кто-то - собирает всевозможный мерч. А поклонники “Властелина колец” решили воссоздать Средиземье в компьютерной игре Minecraft. На протяжении девяти лет команда, назвавшаяся, как нетрудно догадаться, Middle Earth, строит локации из вселенной Толкина. За основу предприимчивые и невероятно терпеливые ребята взяли описания из книг и виды, которые появляются в фильмах Питера Джексона. Фанаты “Властелина колец” поставили себе цель воссоздать Средиземье в мельчайших деталях, поэтому дома они строят вручную. “А что потом?” - спросит кто-то. После того, как майнкрафтовское Средиземье будет построено, игроки смогут пройти тот же путь, что и Братство Кольца. Узнать, где находится тропа, можно по отпечаткам ног.

Узнать Средиземье в стилистике Minecraft, вероятно, несложно - эти пейзажи и строения ни с чем не перепутаешь. А получится ли у вас отгадать культовые фильмы по рисункам на восьмибитных гифках? Проверьте себя на знание мирового кинематографа, ответив на вопросы нашего теста.