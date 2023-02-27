Тест: только искусствоведы смогут угадать художника по фрагменту картины

Шедевры мировой живописи можно рассматривать бесконечно - целиком или фрагментами, в самом общем виде или в деталях. Штрихи, мазки и мелкие трещинки на холсте создают неповторимый вид, которым вы можете любоваться долгое время. Несколько лет назад сотрудники Гаагской галереи подумали так и решили показать самое подробное изображение картины "Девушка с жемчужной сережкой" в мире Яна Вермеера. По сообщениям СМИ, разрешение высококачественной фотографии, опубликованной в Интернете художественной галереей Маурицхейс (Гаага), составляет 10 гигапикселей. Для сравнения, один гигапиксель равен миллиарду пикселей. С таким разрешением вы можете увидеть полотно Вермеера во всех деталях. Кстати, оцифровка легендарного изображения по продолжительности составила целых два года. Ответственная роль была отведена сотрудникам учреждения, разрабатывающей цифровые 3D-микроскопы, которые, кстати, использовались при обработке. Первый из них дает возможность увеличить изображение в 35 раз, второй - в 145 раз, но при таком разрешении можно увидеть только отдельные фрагменты - например, саму серьгу.

Можете ли вы угадать картину по ее фрагменту и назвать имя художника? Отвечая на тестовые вопросы, проверьте, как много вы знаете об искусстве.