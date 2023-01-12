Тест: только географические гении узнают эти города по спутниковому снимку

Знаете ли вы, что впервые Земля оказалась в объективе 24 октября 1946 года? Именно в этот день ракета "Фау-2", разработанная немецким ученым Вернером фон Брауном, стартовала в штате Нью-Мексико. Первый в мире космический снимок планеты был сделан с высоты 105 километров с выдержкой в полторы секунды. Судьба этой фотографии оказалась необычной. Ракета упала, камера, на которую был сделан снимок, разбилась, но по счастливой случайности плёнка осталась цела. А вот орбитальная фотография была сделана больше чем десять лет спустя с помощью аппарата Explorer 6, это произошло 14 августа 1959 года. В наши дни у Земли обширный фотоархив, орбитальные фотографии появляются настолько часто,что ими уже никого не удивишь. Цели, с которыми делаются эти снимки, самые разные - например, с их помощью учёные проводят мониторинг климата на планете.

Земля на географических картах и на спутниковых снимках - это все-таки две большие разницы. А если посмотреть из космоса на города, узнать их получится только с большим трудом. Получится ли у вас с легкостью угадать город по фрагменту со спутникового снимка? Проверьте себя с помощью нашего теста.