Тест: только географические гении смогут узнать эти страны по достопримечательностям

В мире так много достопримечательностей, что порой путешественников охватывает печаль: как побывать во всех странах и собрать всю коллекцию впечатлений? Удивительно, но есть способ посмотреть на некоторые популярные архитектурные символы без денежных и временных затрат. Нет, речь идет не о видео и фото в интернете. Есть памятники архитектуры, у которых есть двойники - их можно увидеть в других странах, а заодно и там что-нибудь посетить. Так, например, многие мечтают прокатиться с ветерком по голливудскому Золотому мосту. Но если возможности отправиться за океан к культовому сооружению нет, можно обойтись малой кровью и поехать в Португалию, где в Лиссабоне обнаружится двойник Золотого моста - мост им. 25 апреля. Сходство между ними очевидно, кроме того, его сравнивают с еще одним известным мостом, расположенным между Сан-Франциско и Оклендом. Таким образом, увидев мост им. 25 апреля, можно убить трех зайцев сразу. Кстати, лиссабонский мост известен еще и тем,что появился в одной из частей бондианы - “На секретной службе Ее Величества”.

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