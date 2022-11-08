Тест: только гений сможет не ударить в грязь лицом в этом тесте

С незапамятных времен люди любили проводить время, загадывая друг другу загадки или создавая необычные головоломки. Сейчас в мире насчитывается масса веселых, необычных, сложных развлечений для тех, кто вместо просмотра нового сериала предпочитает поломать мозги над очередной любопытной задачкой: картинки-головоломки, ребусы, кроссворды - как говорится, на любой вкус и цвет. Интересно, что кроссворды, например, появились сравнительно недавно. Неофициальный день рождения этой головоломки празднуется 21 декабря - считается, что именно в эту дату в 1913 году в американской газете New York World был опубликован первый кроссворд в современном смысле этого слова. Правда, некоторые оспаривают эту версию. Житель ЮАР Виктор Орвилл, которому довелось отбывать длительное тюремное наказание, считал, что идея принадлежит именно ему. Пол в камере Орвилла был выложен квадратными плитками, и, чтобы развлечь себя, он вписывал туда слова по буквам.

Как бы там ни было, кроссворды и прочие головоломки актуальны по сей день и пользуются большой популярностью у людей со всего земного шара. Предлагаем вам решить интересные, но сложные задачи на смекалку и внимательность.