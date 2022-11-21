Тест: только если наберете хотя бы 6 верных ответов, вас можно назвать начитанным человеком

Поклонники чтения с удовольствием делятся с миром названиями книг, которые они прочитали, а также своими впечатлениями о них. По мнению ученых, дело тут не только в желании рассказать всем окружающим о новой классной книжке, но и в стремлении произвести впечатление на представителей противоположного пола. В последние десятилетия ум и начитанность стали синонимом сексуальности - спасибо “Шерлоку Холмсу” и другим интеллектуальным проектам за этот тренд. Кстати, желание впечатлить окружающих своими познаниями в литературе нередко толкает людей на ложь. Согласно опросу газеты Daily Telegraph, проведенному ко Всемирному дню книги, чаще всего люди врут о том, что читали “1984” Джорджа Оруэлла, “Войну и мир” Льва Толстого, а также “Улисса” Джеймса Джойса. Также многим стыдно признаться в том, что они не знакомы с Библией и произведениями классической английской литературы, созданными Чарльзом Диккенсом, Джейн Остин, сестрами Бронте. Из этого ученые сделали вывод, что людям хочется выглядеть начитанными и интеллектуальными, поэтому они позволяют себе такую ложь.

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