Тест: только эрудиты смогут отгадать советских писателей по их портретам

В советское время чтение считалось одним из самых достойных и уважаемых способов времяпровождения. Читали все - от мала до велика, и не только книги, но и газеты, и журналы, которых издавалось большое множество. И все же, конечно, книги были в приоритете. Любопытно, что многие советские писатели, имена которых знает каждый школьник, использовали псевдонимы. Например, Корней Чуковский по паспорту был Николаем Васильевичем Корнейчуковым. Свой необычный псевдоним он придумал еще в молодости, а впоследствии даже добавил к нему отчество - Иванович. Любопытно, что отчество и фамилию своим детям автор “Мухи-Цокотухи” и “Мойдодыра” дал в соответствии со своим псевдонимом - Николай Корнеевич Чуковский и Лидия Корнеевна Чуковская. Под псевдонимами (или, вернее, полупсевдонимами) работали создатели “Двенадцати стульев” и “Золотого теленка”. Евгений Петров в действительности носил фамилию Катаев и был младшим братом Валентина Катаева, а Илья Ильф просто сократил свое настоящее имя - Илья Арнольдович Файзильберг.

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