Тест только для женщин: вы себя цените?

Большинство людей испытывают проблемы с самооценкой - этот тезис подтверждают психологи, которые ежедневно работают со множеством клиентов. Кто-то из них недооценивает себя, кто-то, напротив, завышает свои достоинства и не замечает недостатков. И мужская, и женская самооценка - вещь достаточно хрупкая. Чтобы работать с психологическими проблемами более успешно и учесть все нюансы, ученые регулярно проводят различные исследования. Так, например, психологи из Бразилии во главе с Антониетой Луман Мафрой решили выяснить, что говорит о самооценке женщины ее отношение к косметике. Вместе с коллегами Мафрой опросила порядка 1500 женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Как показали результаты исследования, женщины с более высокой самооценкой тратили на косметические средства меньше денег, а респондентки, испытывающие неуверенность в себе, заглядывали в магазина косметики и на специализированные сайты гораздо чаще.

Специально для женщин мы подготовили тест про самооценку. Ответив на его вопросы, вы узнаете, насколько высоко вы себя оцениваете, а также влияет ли ваша самооценка на отношения с противоположным полом.