Тест только для женщин: насколько вы себя цените?

В современном мире не так-то просто понять, какая самооценка лучше - низкая или высокая. С давних времен считалось, что люди с чрезмерным самомнением хуже, чем те, кто недооценивает себя: в представлении предыдущих поколений те, кто обладал завышенной самооценкой, были грешниками, а вот смирение и скромность всячески приветствовались. Однако в наши дни во многих культурах все переменилось с точностью до наоборот - отовсюду транслируется мысль о том, что достичь успеха можно лишь имея чувство собственного достоинства. Даже если оно будет завышено, не беда, здоровый эгоизм никому не повредит. Полезно ли это на самом деле? Психологи считают, что нет. Так, например, исследователи не рекомендуют воспитывать детей, внушая им мыли об их исключительности. В более зрелом возрасте это принесет им массу проблем - люди ожидают, что успех и деньги свалятся на них без малейших усилий с их стороны. А на справедливую критику обижаются - ведь они привыкли к мысли о том, что идеальны.

Хотите узнать, какая у вас самооценка - завышенная, заниженная или адекватная? Пройдите этот небольшой тест, чтобы получить честный ответ на этот вопрос.