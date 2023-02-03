Тест: только автомобилисты из СССР справятся с этими вопросами

В Советском Союзе количество автомобилей на душу населения было значительно меньше, чем в США, Европе или Японии. Несмотря на это, авто, сделанные в СССР, обладали особым шармом, ведь каждая модель в народе получила свою запоминающуюся кличку. Про “копейку” - первую модель Волжского автозавода слышали абсолютно все. А как обстояли дела с другими авто? 24-я “Волга”, например, получила прозвище “баржа” - причиной тому были ее размеры и особенности поведения на дороге. ВАЗ-2106 в быту нередко называли “шахой”. Такая кличка пришла из блатного мира, в жаргоне словом “шаха” называют шестерку треф - вполне логично, что “шестерка” на колесах получила именно такое прозвище. А у “семерки” прозвание было юмористическим - ХМБ. Хромированная решетка радиатора стала объектом многочисленных шуток советских людей, которые метко окрестили эту модель автомобиля “ХМБ”, что расшифровывалось как “Хочу быть мерседесом”.

Насколько хорошо вы помните модели советских автомобилей? Сможете соотнести их официальное наименование с фото? Проверьте свои знания с помощью нашего теста, пройти который полностью смогут только настоящие знатоки.