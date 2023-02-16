Тест: только 5 человек из 100 смогут разглядеть в этих картинках животных

Превосходное зрение - это то, чем, к сожалению, могут похвастаться далеко не все. Беречь его необходимо с ранних лет и при малейших сомнениях обращаться к специалисту. Кроме того, важно помнить, что на остроту зрения влияют самые разные факторы - ее снижают не только долгое сидение в гаджетах, работа за компьютером, работа, связанная с напряжением зрения, но и другие факторы. Не так давно ученые из Калифорнийского университета в Ирвине пришли к выводу, что длительный и повторяющийся стресс оказывает негативное влияние на сетчатку глаза. Переживания становятся причиной скачков внутриглазного давления, что приводит к катастрофическим последствиям - от снижения остроты зрения до развития глаукомы и слепоты. Исследование было проведено на молодых, 3-месячных мышах и пожилых, 18-месячных. Оказалось, что у молодых особой повторяющийся стресс привел к повышению внутриглазного давления и преждевременному старению сетчатки. Ученые считают, что аналогичным образом стресс влияет на зрение людей.

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