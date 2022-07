Тест: Только 2 из 10 девушек смогут пройти этот тест о любви

"Love is old, love is new", – пели The Beatles. И, действительно, это чувство кажется изученным вдоль и поперек, ему посвящено бессчетное количество художественных произведений и научных трудов, но в то же время творческие люди и исследователи то и дело находят нечто такое, чего не замечал никто до них. Множество поэтов, писателей, психологов и других деятелей из разных сфер задаются вопросом: существует ли любовь с первого взгляда? Или это всего лишь романтический штамп, иллюзия, которой нет места в реальной жизни? В 2017 году в США ученые провели опрос среди пяти с половиной тысяч человек. Более сорока процентов респондентов утверждали, что в их жизни было чувство, возникшее с первой же встречи. Исследователи сомневаются, что любовь с первого взгляда действительно существует, однако они готовы подтвердить, что для того, чтобы понять, нравится ли нам человек, достаточно нескольких секунд. Мы неосознанно "сверяем" нового знакомого с типажами, которые нам по душе, а потом выносим вердикт: нравится – не нравится.

Хочешь узнать, насколько хорошо ты разбираешься в любви? Тогда скорее пройди наш тест – он подскажет, можно ли назвать тебя гуру в романтических отношениях.