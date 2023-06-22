Тест: только 1 человек из 10 сможет угадать все эти советские фильмы

История отечественной автопромышленности началась восьмого июня тысяча девятьсот девятого года - как раз в этот день сошел с конвейера самый первый серийный автомобиль, выпущенный в нашей стране. Это был “Руссо-Балт” С-24/30. С тех пор автомобильное производство росло и расширялось на протяжении многих десятилетий. В тысяча девятьсот тридцать втором году на Горьковском автозаводе была выпущена новинка - легендарная полуторка, или ГАЗ АА. Первый отечественный грузовик этой марки был выпущен двадцать девятого января тысяча девятьсот тридцать второго года, правда, при его сборке были использованы иностранные комплектующие. В тысяча девятьсот тридцать шестом году все тот же Горьковский автозавод выпустил еще один новый автомобиль - легковушку ГАЗ М-1. Вплоть до тысяча девятьсот сорок второго года - именно до этого времени выпускали модель - она имела огромное распространение и известность, было выпущено более 60 000 экземпляров. Кстати, название автомобиля расшифровывалось как “Молотовский-1” - в честь Вячеслава Молотова, наркома иностранных дел, по имени которого был назван Горьковский автозавод.

Автомобили отечественного выпуска часто появлялись в советских фильмах. Кроме того, на экране можно было увидеть и множество других транспортных средств. Попробуйте угадать по ним, из каких кинолент эти кадры.