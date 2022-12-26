Тест: тип личности подскажет, какими уникальными качествами вы обладаете

Ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, какой вы человек на самом деле.

Разобраться в себе порой бывает очень сложно. Мы не способны оценивать себя объективно, как, впрочем, и мнение окружающих о нас нельзя назвать беспристрастным. Порой и вовсе случается так, что наши представления о себе кардинальным образом расходятся с оценками сторонних наблюдателей. Психологи считают, что получить наиболее объективную информацию о себе, о своем характере, чертах личности можно с помощью психологических тестов. Первые опросники, направленные на изучение когнитивных способностей человека, появились еще в девятнадцатом веке. Широкое распространение получила методика Бине-Симона, которую первоначально использовали в школах для определения умственных способностей детей. Она была рассчитана на школьников в возрасте до 13 лет, но впоследствии, доказав свою эффективность, была доработана в расчете на взрослое население.

В наши дни можно найти и пройти тесты абсолютно на любую тематику. Однако наибольшей популярностью все равно пользуются опросники, направленные на определение характера и черт личности. Предлагаем вам пройти один из таких тестов, который раскроет все грани вашего характера.