Тест: течет ли в вас королевская кровь?

К представителям монарших семей приковано внимание всего мира. Эти люди постоянно находятся на глазах у миллионов поклонников и хейтеров, за каждым их шагом пристально следят и обсуждают в соцсетях. В таком же положении находятся знаменитости, среди которых, к слову, есть и те, в жилах которых течет королевская кровь. Например, Кит Харрингтон. Британского актера большинство из нас знает по роли Джона Сноу, бастарда, до поры до времени не подозревающего о своем королевском происхождении. Сам же Харрингтон является потомком английского короля Карла II. По забавному стечению обстоятельств, предком супруги актера Роуз Лесли тоже является этот правитель. Поэтому в каком-то смысле звездные муж и жена доводятся друг другу дальними родственниками. Впечатляющей родословной может похвастаться другой британский актер - Бенедикт Камбербэтч. Его предком был король Ричард III, память которого исполнитель роли Шерлока Холмса трепетно чтит. Камбербэтч снялся в роли Ричарда III для серии фильмов ВВС, а также принял участие в торжественном перезахоронении останков монарха. Кто знает, быть может, и в вас течет королевская кровь? Наш шуточный тест подскажет, могли бы вы принадлежать к монаршему семейству.

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