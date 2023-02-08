Тест: суждено ли вам стать миллионером?

О том, как стать как минимум миллионером, написано несколько десятков тысяч книг, создано невообразимое количество курсов и тренингов. Однако простого чтива или похода на мастер-класс, конечно же, недостаточно для того, чтобы быстро разбогатеть. Упорство, труд и целеустремленность - вот что способно привести к настоящей победе. Впрочем, и о милых ритуалах для привлечения финансовой удачи забывать не стоит. Во время путешествий по разным странам можно посетить места, которые, согласно легендам, помогут обогатиться. В числе таких достопримечательностей, например, статуя жука-скарабея, расположенная в Луксоре (Египет). Располагается талисман на территории Карнакского храма. Египетские поверья гласят, что скарабей - насекомое священное, оно обладает особой магической силой. Чтобы жук поделился удачей, необходимо трижды обойти колонну с установленной на ней статуей против часовой стрелки. Затем следует коснуться бока скарабея и попросить у него финансового достатка.

Легенды легендами, однако надеяться на помощь одного только скарабея не стоит. Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас хоть малейшие шансы озолотиться.