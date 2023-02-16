Тест: стоит ли вам в ближайшее время менять работу?

Время от времени даже любимая работа перестает радовать и возникает вопрос: что, если пора переключиться на какой-то другой вид деятельности? Прежде чем принимать судьбоносное решение и отправляться в отдел кадров с заявлением “по собственному желанию”, специалисты рекомендуют побыть наедине с собой, хорошенько поразмышлять и дать себе ответ на ряд важных вопросов. Например, что именно вас не устраивает на нынешнем месте работы? Можно ли как-то исправить ситуацию или повлиять на нее? Чего вы ждете от нового места работы? Отвечать необходимо максимально честно, ведь решение о смены работы - не шутка. Кроме того, психологи рекомендуют понять, нет ли у вас выгорания. Точно определить это сможет специалист, однако самодиагностика тоже допустима. Почему необходимо отделить выгорание от других факторов? Потому что они внешние, а этот - внутренний, и, возможно, ситуацию можно решить при помощи отпуска или визита к психологу, а потом вернуться к работе с легким сердцем.

Какие у вас карьерные перспективы? Ответьте на вопросы теста, а мы подскажем, ждут ли вас в ближайшее время перемены в карьере или все будет спокойно.