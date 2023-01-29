Тест: стоит ли вам переживать из-за лишнего веса?

Для многих людей на земле тема похудения по-прежнему стоит очень остро. На какие только ухищрения не идут для того, чтобы сбросить лишние кило! Не так давно инженеры из Новой Зеландии поделились своей разработкой - специальным замком для рта, которое фиксируется на зубах при помощи специальных болтов и не позволяет обладателю есть твердую пищу. Ему поневоле приходится питаться только мягкими продуктами. При этом, по заверениям разработчиков, девайс ничуть не мешает человеку свободно дышать и общаться с окружающими. По подсчетам, за две недели с таким приспособлением можно сбросить до шести килограммов. Вот только пользователи интернета не оценили устройство и обрушились на ученых, предлагающих держать рот на замке в буквальном смысле слова, со шквалом критики. Люди сочли такой метод похудения негуманным и сравнили его со средневековым орудием для пыток. Авторам пришлось выступать в защиту своего изобретения и заявить, что оно было придумано для особенных случаев, например, когда человеку нужна операция, но лишний вес мешает ее провести.

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