Тест: стали бы вы комсомольцем, если бы жили во времена Советского Союза?

Все, кто смотрел культовый фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница", наверное, отлично запомнили характеристику, которую Нине дал персонаж Владимира Этуша. "Студентка, комсомолка, спортсменка, в конце концов, она просто красавица!"" - представил девушку всем собравшимся товарищ Саахов. Не нужно объяснять людям, жившим в СССР, кто такие комсомольцы и почему быть в их рядах было так почетно. Однако современные зрители вряд ли знают, что представляла собой советская молодежная организация. Не каждый мог стать ее участником. Чаще всего для того, чтобы человека приняли в комсомол, требовалась индивидуальная рекомендация. Школьники должны были обратиться в школьный отдел организации, чтобы их кандидатура была рассмотрена, кроме того, за них должен был поручиться либо взрослый коммунист, либо два комсомольца, проработавшие в Организации не менее девяти месяцев.

Одним из ключевых этапов на пути к получению гордого звания комсомольца было собеседование. Юноши и девушки, которые хотели вступить в организацию, должны были ответить на несколько вопросов. Смогли бы вы справиться с этой задачей? Проверьте себя с помощью нашего теста.