Тест: спорим, с точностью угадаем ваш главный недостаток

“Нет в мире совершенства”, - гласит известное высказывание. У каждого человека, даже у того, кто на первый взгляд кажется безупречным, также есть свои недостатки, которых он стыдится и тщательно прячет от окружающих. Особенно тяжело в этом плане перфекционистам, которые ставят себе высокие и зачастую нереалистичные планки, а потом переживают из-за того, что не смогли прыгнуть выше головы. Чтобы принять и полюбить себя со всеми своими минусами, психологи рекомендуют ставить себе действительно выполнимые цели - существует множество методик, которые помогают сконцентрироваться на реалистичных планах и шаг за шагов выполнять их. Кроме того, специалисты рекомендуют относиться к себе мягче, не корить чрезмерно за ошибки и промахи, а вот за успехи, напротив, поощрять себя - в череде событий мы довольно часто забываем о том, что необходимо не только ругать себя за недостатки, но и хвалить за достоинства.

Знаете ли вы свои недостатки “в лицо”? Боретесь с ними или принимаете себя таким, какой вы есть на самом деле? Предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста и узнать, какова же самая главная ваша слабость.