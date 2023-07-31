Тест: спланируйте медовый месяц и узнайте, во сколько он вам обойдется

В западной культуре медовому месяцу уделяется особое внимание - кажется, даже само свадебное торжество молодожены планируют с меньшими усилиями и затратами. С тем, что такое медовый месяц, все предельно ясно - это свадебное путешествие, которое пара проводит вдвоем, а вот с этимологией названия до сих пор возникают трудности. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению насчет того, почему первый месяц после женитьбы называется медовым. На протяжении долгого времени господствовала точка зрения, что причиной всему старинный скандинавский обычай. Согласно ему, в день свадьбы молодоженам давали выпить специальный напиток на основе меда. Вот только никакой прямой связи со Скандинавией в письменных источниках обнаружить не удалось, а впервые это словосочетание появляется в документах 1546 года, обнаруженных в Великобритании. Некоторые исследователи полагают, что эпитет “медовый” возник в связи с распространенной поговоркой “Первый месяц после свадьбы - самый сладкий”. Возможно, однажды ученым удастся установить точное происхождение загадочного словосочетания. Хотите узнать, как дорого обойдется вам медовый месяц? Спланируйте свое идеальное свадебное путешествие, а мы дадим ответ.

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