Тест: спланируйте идеальный отпуск и узнайте, что вас ждет этим летом

В большинстве случаев отпуск бывает только раз в году, и нет ничего удивительного в том, что люди хотят провести его идеально. Можно заранее приготовиться ко всем непредвиденным ситуациям, но, несмотря на все старания, во время отдыха что-то может пойти не по плану. Эксперты провели опрос и узнали, что больше всего выводит людей из себя во время отпуска. На первом месте оказались замусоренные пляжи. Разбросанные на песке бутылки из-под прохладительных напитков, пакеты и упаковки от мороженого портят пейзаж и вызывают неприятное ощущение бардака. На втором месте расположились навязчивые аниматоры, которые гуляют в общественных местах и предлагают сделать фото на память. Даже если вы решили поддаться на уговоры настойчивого аниматора и сфотографироваться вместе с ним, стоит заранее уточнить стоимость услуги - иногда она может стать неприятным сюрпризом. Наконец, тройку самым раздражающих факторов закрыли шумные соседи в отеле. Стоит заранее ознакомиться с отзывами - кто-то из бывших гостей отеля наверняка упоминал о тонких стенах и невозможности выспаться как следует. Что вас ждет этим летом? Найдите ответ с помощью нашего теста.

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