Тест: создайте свой сериал, а мы ответим, ждет ли его успех

Еще совсем недавно слово “сериал” прочно ассоциировалось с мыльными операми. Проводить время за просмотром чего-то подобного было своего рода “стыдным удовольствием”, в котором не принято признаваться. Однако времена меняются, и в современном мире, напротив, считается зазорным не знать тот или иной культовый сериал. Авторитетные издания регулярно составляют рейтинги величайших шоу всех времен и народов. Например, в прошлом году журнал Rolling Stone назвал сотню лучших сериалов, которые необходимо увидеть каждому. В первую двадцатку вошли такие телевизионные хиты, как “Клан Сопрано”, “Во все тяжкие”, “Наследники”, “Твин Пикс”. Оказались в нем и мультипликационные сериалы, например, “Симпсоны”. Для любителей ретро-сериалов в списке присутствуют “Сумеречная зона”, “Шоу Мэри Тайлер Мур” и “Шоу Ларри Сандерса”. Одним словом, любой поклонник жанра найдет в рейтинге что-то на свой вкус. Предлагаем вам попробовать себя в роли шоураннера и разработать концепцию собственного сериала. Представьте себе, на кого бы вы возложили почетную должность сценариста, определитесь с жанром и проведите кастинг, а мы расскажем, насколько успешным могло бы стать ваше детище.

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