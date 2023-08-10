Тест: соответствует ли ваша внешность вашему возрасту?

Желание выглядеть моложе, чем есть на самом деле, свойственно многим людям. В основном, конечно же, женщинам. Ни одна представительница прекрасного пола не хотела бы обнаружить у себя новые морщинки или седые волосы в локонах. Продлить молодость, по словам экспертов, помогут продукты, содержащие гормон эстроген. Именно он способствует подтянутости и упругости кожи, крепости костей и ногтей, пышности волос. Дамам, желающим выглядеть моложе своих лет, стоит включить в рацион персики. Эти сочные и вкусные фрукты восполняют уровень эстрогена в организме и способствуют снижению риска онкологии. Не стоит объедаться персиками, чтобы результат был побыстрее и посильнее - эксперты обещают, что пары фруктов в неделю будет вполне достаточно. Кроме того, фитоэстрогены содержатся в капусте - не только белокачанной, но и цветной, брюссельской. Вкусным и полезным источником фитоэстрогенов также являются орехи. Кешью, фисташки, арахис и миндаль определенно стоит включить в свой рацион, но важно знать меру. Орехи очень калорийны, не стоит увлекаться ими слишком сильно. Этот тест даст ответ на вопрос, выглядите ли вы на свой возраст. Пройдите его и узнайте правду.

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