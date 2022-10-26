Тест: соответствует ли ваша красота стандартам, принятым в обществе

В разные века представления о красоте менялись. Судить о том, какая внешность была в почете у древних греков или представителей эпохи Возрождения можно по портретам, статуям, литературным описаниям, которые сохранились до наших дней. В русском фольклоре о красоте женских персонажей сказано не так уж много - как правило, использовалась формула “что ни в сказке сказать, ни пером описать”. Куда более подробно говорилось о чертах характера - положительная героиня, которая и была “ролевой моделью” для девочек прошлого, была наделена такими качествами, как скромность, трудолюбие, доброта, мудрость и т.д. В русской классической литературе эта традиция продолжилась. Настоящим идеалом долгое время считался типаж “тургеневской девушки”, которая была скромной, тонко чувствующей натурой, умной и начитанной. А вот внешностью она могла быть наделена самой разной - в произведениях Тургенева, например, можно найти и описание смуглой и худой Натальи Ласунской из “Рудина”, сероглазой русой Марины Синецкой из романа “Новь”.

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