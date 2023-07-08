Тест: соберитесь на пикник и узнайте, какой из вас дачник

Каждое лето тысячи людей отправляются за город, чтобы провести время на даче. Кто-то предпочитает купаться на речке и валяться в гамаке с книжкой или смартфоном, а кого-то хлебом не корми - дай повозиться в огороде. С завершением сезона урожай овощей и фруктов радует глаз и вкус, но мало кто догадывается, как давно прижились в нашей стране те или иные культуры. Кажется, что многие из них существовали всегда и являются исконными, но на самом деле родом они из дальних земель. Например, морковь, которую человечество возделывает на протяжении четырех тысяч лет, происходит из Индии, Афганистана и Средиземноморских стран. Привычный всем оранжевый окрас появился гораздо позднее стараниями голландских селекционеров. А вообще, в природе существует морковь самых разнообразных цветов - от белого до фиолетового. В шестнадцатом веке этот корнеплод считался деликатесом, которым могли полакомиться только аристократы. Но уже спустя столетие выращивание моркови стало повсеместным, ее начали употреблять в пищу все слои населения. Причем съедобен не только сам плод, но и зеленая ботва.

Какой вы дачник? Узнайте, ответив на вопросы теста.