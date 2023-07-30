Тест: соберите сэндвич и узнайте, в каком жанре вы бы могли снять фильм

Какая существует связь между кинематографом и едой? Самая прямая! И речь сейчас идет не о тех блюдах, которые показывают в кадре, а о привычке многих людей есть перед экраном. Согласно статистике, свыше 90% людей на всем земном шаре не прочь совместить приятное с приятным и покушать за просмотром любимого фильма или сериала. Кто-то считает, что эта привычка присуща только детям, однако она широко распространена и среди взрослых. Почему же такое происходит и не вредно ли это для здоровья? Эксперты считают, что виной всему могут послужить сразу несколько причин. Во-первых, если вы смотрите что-то по телевизору, там обязательно бывают рекламные блоки. Ролики, где демонстрируются съедобные продукты, вызывают у зрителей желание тоже чем-нибудь перекусить. Во-вторых, психологи убеждены, что некоторые фильмы и шоу способны вызвать настолько сильные эмоции, что их захочется чем-нибудь заесть. Точно такое же желание возникает во время стресса. И, к сожалению, привычка есть перед телевизором или монитором вредит здоровью - увлеченные просмотром, мы не в силах оценить, как много еды уже съели, а это приводит к повышению веса. Предлагаем вам пройти необычный тест. Соберите сэндвич мечты, а мы расскажем, в каком жанре вы могли бы снять фильм.

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