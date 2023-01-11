Тест: собаку какой породы вам необходимо завести?

Сегодня в мире существует около 400 пород собак. Сейчас в это сложно поверить, но у них только один общий предок - волк. После того, как человек одомашнил дикого зверя, он начал использовать прирученных особей для самых разных целей. Одни стерегли жилище, другие становились незаменимыми помощниками на охоте, третьи помогали пасти стада и т.д. Постепенно велась селекция - люди отбирали для дальнейшего размножения тех животных, которые лучше всего справлялись со своими обязанностями. Так мало-помалу появились узкоспециализированные породы - охотничьи, пастушьи, декоративные и т.д. При этом селекционеры не останавливались на достигнутом и продолжали улучшать качества уже существующих пород и выводить новые. Некоторые меняли свое предназначение с течением времени - например, далматины из служебных собак превратились в декоративных.

Во всем многообразии пород можно выбрать питомца, который лучше всего будет соответствовать вашему характеру, образу жизни, темпераменту и т.д. Правильно подобранный пес станет надежным компаньоном и настоящим талисманом. Пройдите наш тест и узнайте, собака какой породы подойдет именно вам.