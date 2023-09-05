Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?

“Лучшие друзья человека”, - именно так часто называют собак. Однако, как показывают научные исследования, далеко не все породы ведут себя одинаково дружелюбно по отношению к человеку. Ученые из Университета Хельсинки рассказали, представители каких пород настроены на общение, а какие предпочли бы, чтобы хозяева их не трогали. Всего во время эксперимента исследователи проанализировали поведение 11000 собак, принадлежащих к 300 породам. Как оказалось, наиболее общительными являются золотистый ретривер, бультерьеры и группа пород, которые носят общее название Teacup (“чайная чашечка”) - малыши вроде чихуахуа и йоркширских терьеров. А вот наименее дружелюбными были признаны породы собак, предназначенные в первую очередь для охраны домашнего скота - бордер-колли и другие. Кроме того, ученые отметили, что, независимо от того, считается ли порода дружелюбной или нет, необходимо с раннего возраста знакомить щенка с людьми. Социализация необходима всем породам собак, в дальнейшем они будут относиться к новым людям без агрессии и страха. Какой породой собак вы могли бы стать? Узнайте, ответив на вопросы нашего нового теста.

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