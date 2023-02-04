Тест: собака какой породы сделает вас абсолютно счастливым?

Выбор домашнего питомца - дело непростое. Необходимо учесть множество различных факторов, в том числе характер будущего нового члена семьи. Считается, что, например, каждая порода собак обладает своим особенным характером, однако недавние исследования это опровергают. Ученые из Медицинской школы Чана Массачусетского университета пришли к выводу, что на спокойный или задиристый характер собаки влияет вовсе не ее порода, а унаследованные черты. Исследователи провели анализ генома 2,1 тысячи собак, принадлежавших в 78 породам, а также побеседовали с хозяевами, 18,3 тысячи животных. Участникам эксперимента необходимо было назвать восемь ключевых качеств своего питомца. Согласно результатам исследования, только в 9% случаев поведение собак было обусловлено принадлежностью к той или иной породе. Оставшиеся 90% свидетельствовали о том, что характер четвероногого друга зависел от генных мутаций, переданных предками. Поэтому, по словам ученых, родословная собаки скажет о ее нраве гораздо больше, чем порода.

Собака какой породы подошла бы вам по характеру? Ответьте на наши вопросы, а мы расскажем, к кому вам стоит присмотреться - к служебным, декоративным или охотничьим псам.