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Тест: сможете вспомнить, из каких советских фильмов эти крылатые цитаты?

30 ноября 2023 12:20
Тест: сможете вспомнить, из каких советских фильмов эти крылатые цитаты?

Справятся далеко не все.

Фильмы времен СССР до сих пор пользуются большой популярностью у людей от мала до велика. В шедеврах советской классики поднимались темы, которые актуальны по сей день, поэтому картины Гайдая, Рязанова и других великих режиссеров так востребованы и полвека спустя.

А вы являетесь фанатом фильмов из СССР? Предлагаем получить ответ на этот вопрос прямо сейчас. Пройдите простой тест и узнайте. Не забудьте поделиться результатом в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1975)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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