Тест: сможете вспомнить, из каких советских фильмов эти крылатые цитаты?

Фильмы времен СССР до сих пор пользуются большой популярностью у людей от мала до велика. В шедеврах советской классики поднимались темы, которые актуальны по сей день, поэтому картины Гайдая, Рязанова и других великих режиссеров так востребованы и полвека спустя.

А вы являетесь фанатом фильмов из СССР? Предлагаем получить ответ на этот вопрос прямо сейчас. Пройдите простой тест и узнайте. Не забудьте поделиться результатом в комментариях.