Тест: сможете верно ответить на все вопросы о московском метро?

У московского метро достаточно давняя и богатая история. Резолюцию о его строительстве принял Пленум ЦК ВКП в июне 1931 года. И уже декабре того же года было развернуто строительство - основы были заложены со стороны Сокольников. Согласно плану, первоя линия должна была соединить северо-восточную, юго-западную и западную части столицы, какой она представала на момент начала строительства. Работы заняли почти три года, и в октябре 1934 года на маршрут вышел наипервейший в истории московского метрополитена поезд. Он стартовал из электродепо “Северное”, которое располагалось рядом со станцией “Комсомольская”. Весной 1935 года были запущены в эксплотацию уже целых тринадцать станций. На сегодняшний день жизнь современной столицы невозможно себе представить без метро, которое считается первым в Европе по длине эксплуатируемых линий. Кроме того, метрополитен российской столицы располагается на шестой строчке в мировом рейтинге по интенсивности использования, уступив пальму первенства только китайским и корейским метро.

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