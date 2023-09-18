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Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу

18 сентября 2023 16:32
Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу

Мало кому удастся дать правильный ответ.

Каждый день за жизнью знаменитостей следит миллионная публика. Поклонники обсуждают все снимки и видео любимых звезд, ведут их фанатские аккаунты. Однако далеко не так просто угадать любимого актера или певицу лишь по одной части его тела. И сделать это могут только избранные. Посмотрите на фото из теста. Может, на них засветилась грудь Анны Семенович? Или же бицепсы самого Никиты Джигурды? Имейте в виду: на некоторых кадрах запечатлены не российские, а иностранные звезды.

Удачи!

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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