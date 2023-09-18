Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу

Каждый день за жизнью знаменитостей следит миллионная публика. Поклонники обсуждают все снимки и видео любимых звезд, ведут их фанатские аккаунты. Однако далеко не так просто угадать любимого актера или певицу лишь по одной части его тела. И сделать это могут только избранные. Посмотрите на фото из теста. Может, на них засветилась грудь Анны Семенович? Или же бицепсы самого Никиты Джигурды? Имейте в виду: на некоторых кадрах запечатлены не российские, а иностранные звезды.

Удачи!