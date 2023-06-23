Тест: сможете узнать героев из этих советских фильмов?

В советское время для детской аудитории снимали не только мультфильмы, но и киноленты. Как нетрудно догадаться, кинематограф в СССР, как и другие сферы культуры, был подчинен определенным канонам. Поскольку киноискусство было массовым, оно должно было нести в люди образ идеального советского гражданина, на которого зрители с удовольствием равнялись бы. Для детей и юношества было снято множество фильмов, одни из них рассказывали о советских школьниках и молодежи, их персонажи были своего рода ролевыми моделями для реальных ребят. Речь идет о таких кинокартинах, как “Тимур и его команда”, “Неуловимые мстители”, “Бронзовая птица”. Кроме того, советский кинематограф может похвастаться десятками сказочными и фантастических фильмов, суть которых, в общем-то, сводится к идеям добра, взаимовыручки, любви к стране и близким людям. “Морозко”, “Варвара-краса длинная коса”, “Королевство кривых зеркал” - все эти фильмы-сказки пользовались большой популярностью у малышей и подростков.

Смотрели ли вы в детстве советские фильмы про приключения сверстников или сказочных персонажей? Насколько хорошо вы их помните? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.