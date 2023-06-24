Тест: сможете угадать звезд по их реальным именам?

Имя и фамилия - это то, что человек не выбирает при рождении. Если родные данные, доставшиеся от родителей, категорически не нравятся, современные законы позволяют их сменить. А если вы творческая личность, которой необходимо представляться окружающим каким-то именем, желательно звучным, есть возможность взять себе псевдоним. Больше всего знаменитостей с вымышленными именам на западе, при этом у каждого есть на то своя причина. Например, Деми Мур, которая от рождения носила имя Деметрия Джин Гайнс, задумав стать актрисой, поняла, что ее настоящие имя и фамилия настолько длинные и сложные, что никто их не запомнит. В итоге она решила взять себе творческий псевдоним, в котором имя “родилось” из сокращенного от Деметрии - Деми, а фамилию Мур знаменитость позаимствовала у первого супруга, музыканта Фредди Мура. Кстати, после развода Деми собиралась вернуть себе девичью фамилию, но продюсеры отговорили ее от этого шага - слишком уж велик был риск потерять известность, которую Деми едва-едва обрела.

Насколько хорошо вы знаете псевдонимы отечественных знаменитостей? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.