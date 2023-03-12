Тест: сможете угадать по портретам советских писателей?

Список литературных произведений, которые входят в современную школьную программу, остается практически неизменным на протяжении долгого времени. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский - именно этим писателям уделяется больше всего внимания в курсе литературы. А как на этот счет обстояли дела в Советском Союзе? Исследователи говорят о том, что школьная программа по литературе в СССР непрестанно менялась. Первый утвержденный список литературы в послереволюционную эпоху появился в 1921 году. Его основу составляла классика XIX века, литературным памятникам других столетий внимания было уделено гораздо меньше. При этом указывалось, что полностью одолевать этот список было вовсе не обязательно - акцент делался не на количество прочитанных книг, а на качество их понимания. В дальнейшем подход к преподаванию литературы в советских школах неоднократно менялся, как и количество часов, выделенных для этого предмета в программе.

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