Тест: сможете угадать культовый фильм по минималистичному постеру?
Проверьте, какой вы знаток кино.
Искусство афиши (или, если говорить более современным языком, постера) возникло задолго до появления кинематографа. Плакаты, призванные привлечь внимание аудитории, создавали еще для театральных постановок. Но с развитием кино в начале ХХ века постерами занялись с особой серьезностью — на солидных киностудиях были целые отделы, которые занимались их разработкой. Поначалу на афишах изображали главных героев, но постепенно на них начали рисовать целые сценки, которые пробуждали интерес зрителей и заставляли их бежать к кассы кинотеатров за билетами. Одним из самых известных голливудских художников, занимавшихся постерами, является Дрю Струзан. В его творческом багаже — плакаты к таким культовым картинам и сериалам, как «Звездные войны», «Секретные материалы», «Рэмбо» и многим другим. Интересно, что сам Струзан не ожидал такой популярности. Когда-то он начал заниматься иллюстрацией исключительно для того, чтобы заработать на хлеб себе и своей семье. В одном из интервью легендарный художник признался, что всегда любил рисовать — в детстве ему приходилось творить на туалетной бумаге, потому что никаких других материалов под рукой не было.
Посмотрите на эти минималистичные постеры и попробуйте угадать, к каким фильмам они сделаны. Чтобы узнать правильный ответ, достаточно нажать на изображение.