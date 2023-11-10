Тест: сможете угадать, кто озвучил этих культовых мультгероев?

Персонажи мультфильмов любимы зрителями ничуть не меньше, чем персонажи кино. Это результат труда не только мультипликаторов, но и актеров, подаривших свой голос тому или иному герою. В Советском Союзе было немало артистов, которые с удовольствием принимали приглашение поучаствовать в озвучании новых мультиков. Например, легендарный Армен Джигарханян ассоциируется у публики не только с персонажами, воплощенными им на экране, но и с харизматичным Волком из мультфильма «Жил-был пес». Фраза «Щас спою!» стала по-настоящему крыталой, впрочем, как и многие другие реплики из этого мультика. Говоря об озвучании мультфильмов, невозможно не упомянуть о рекорде, поставленном Олегом Анофриевым. Именно он озвучил большинство персонажей в мультфильме про бременских музыкантов. Согласно легенде, озвучание мультика было назначено на поздний вечер и практически все артисты под разными предлогами не смогли приехать. Анофриев пришел на студию с температурой, но стоически отработал смену и подарил свой голос почти всем персонажам.

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