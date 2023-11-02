Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?

С давних пор грим является неотъемлемой частью образа, создаваемого актером на экране или на сцене. Зрители видят только верхушку айсберга — люди, которые создают сложнейший грим, остаются за кадром. Их имена можно увидеть разве что в профессиональных рецензиях, в титрах и в списках номинантов на престижные кинопремии. Считается, что хороший гример даже в Голливуде на вес золота. Одним из основоположников сложного пластического грима является Дик Смит. Именно он работал над созданием образов в фильмах «Крестный отец» (постаревший дон Вито Корлеоне — его рук дело), «Планета обезьян», «Изгоняющий дьявола» и многих других. Любопытно, что изначально Дик Смит вовсе не планировал связать свою жизнь с кино и гримом. Он учился на медицинском факультете Йельского университета и собирался стать стоматологом, но однажды посмотрел фильм «Доктор Джекилл и мистер Хайд»... и пропал. Желание изучать тонкости гримерного мастерства оказалось сильнее, поэтому Смит бросил университет и начал самостоятельно постигать азы профессии. Как нетрудно догадаться, он добился больших успехов на этом поприще. Проверьте свою интуицию — попробуйте угадать, кто из актеров скрывается под этим гримом. Чтобы узнать правильный ответ, необходимо просто нажать на картинку.

Показать полностью