Тест: сможете угадать, какая реальная страна скрывается за кадрами мультфильмов Дисней?

Герои мультфильмов живут в величественных дворцах и замках, в уютных городах, в диких джунглях или под водой. При просмотре анимационных фильмов мы редко задаемся вопросом, являются ли природные или городские пейзажи выдумкой создателей или у них есть прообразы в реальности. Действительно, многие мультипликаторы привносят в рисованные шедевры узнаваемые здания и локации. Например, в мультике “Монстры на каникулах” отель “Трансильвания” своим внешним обликом отсылает к реально существующему замку Бран, где, согласно легенде, останавливался Влад Цепеш. Замок был построен еще в Средние века и на протяжении столетий не раз менял своих владельцев. В настоящее время он принадлежит Доминику Габсбургу, потомку старинного королевского рода. Еще одно реальное архитектурное сооружение, которым вдохновлялись мультипликаторы - храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Он послужил референсом для легендарного сказочного города в мультике “Атлантида: Затерянный мир”. Любопытно, что этот комплекс, построенный в 12 веке, европейские путешественники обнаружили только в 19 столетии. Сможете угадать, что за достопримечательности попали в кадр диснеевских мультиков? Проверьте свою интуицию и эрудицию.

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