Тест: сможете ответь на вопросы про эти мультфильмы о собаках?

С момента появления мультипликации в мире было создано огромное количество анимационных фильмов, героями которых были животные - собаки, кошки, бурундуки и т.д. Интересно, что один из первых в мире мультфильмов рассказывал именно о представителях мира фауны, а именно о… жуках. Сюжет мультика “Прекрасная Люканида”, созданного в 1910 году режиссером Владимиром Старевичем, повествует о любви между представителями двух враждующих племен - жуком-рогачом Люканидой и жуком-усачом графом Геросом. Любопытно, что долгое время анимационная лента, упоминания о которой можно встретить практически в любой мировой энциклопедии кино, считалась утраченной. Восстановить ее удалось с помощью копии из зарубежного архива, обнаруженной совершенно случайно. Поначалу режиссер Владимир Старевич планировал снимать настоящих животных и насекомых. Однако они двигались чересчур быстро и не спешили выполнять команды создателя, а потому вскоре он отказался от этой идеи и создал фигурки жуков из экспонатов собственной энтомологической коллекции.

Насколько хорошо вы помните мультфильмы о животных, а именно о собаках? Проверьте свои знания, ответив на вопросы нашего теста.