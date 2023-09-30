Тест: сможете разгадать ребус и узнать зашифрованную породу собаки?

“Человек - собаке друг”, - поется в известной детской песенке. Действительно, эти представители мира фауны с давних пор считаются ближайшими компаньонами, что неудивительно, ведь их предки были приручены раньше других животных. Тем не менее некоторые породы собак могут вести себя агрессивно в отношении человека, лаять, или, того хуже, кусаться. Не так давно исследователи из Университета Хельсинки решили выяснить, особи какой породы - самые дружелюбные. Они провели эксперимент, в котором принимали участие более 11 тысяч собак, в общей сложности ученым удалось провести анализ повадок 300 пород (причем некоторые породы подверглись такому скрупулезному изучению впервые за всю историю существования). Как оказалось, наиболее приветливыми можно именовать бультерьеров. Кроме того, в топ-5 вошли золотистый ретривер, такса и джек-рассел-терьер. А вот самыми агрессивными в отношении человека породами породами признаны борзые, северные охотничьи шпицы и охранники домашнего скота. Получится ли у вас разгадать загадку и узнать, какая порода собак зашифрована? Проверьте, насколько вы сообразительны, с помощью нашего нового теста.

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